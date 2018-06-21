«Ради НАТО»: Украина пожертвует мовой ради войск в Азовском море

Сегодня, 14:05

Киев принимает закон о переводе силовых структур на стандарты НАТО. Участие Украины в саммите альянса под конкретным вопросом, который спешат разрешить депутаты Верховной рады.

Украина готова ради НАТО практически на все. Предполагается, что Киев пожертвует мовой ради войск альянса в Азовском море. Депутаты намерены принять закон «О национальной безопасности», который переведет украинские силовые ведомства на натовские стандарты.

Киев торопит события к июльскому саммиту, но участие Украины в нем под большим вопросом. Необходимо разрешить разногласия с Венгрией, конфликт между странами разгорелся в 2017 году на фоне языковой нормы и образовании. В результате Будапешт обещал блокировать все действия Киева международного плана.