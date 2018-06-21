В киевский горсовет прорвались протестующие

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В СМИ появилась информация о том, что в Киеве митингующие ворвались в здание столичного городского совета.

Участники акции протеста выступают за сохранение палеоартефактов, найденных при проведении раскопок на Почтовой площади при строительстве ТРЦ. Они также выдвинули требование о создании на площади музея.

Утром у входа в здание горсовета собралась толпа из порядка 100 активистов. Некоторым из них удалось прорваться в коридоры горсовета. У входа в сессионный зал выставлены полицейские посты.

Известно, что протестующие разбили перед горсоветом палаточный городок.

Недавно появились сведения, что в украинской столице националисты устроили акцию протеста под окнами посольства Венгрии.