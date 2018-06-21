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Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Сегодня, 13:37

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей о том, как прошел саммит большой семерки. Трампу не понравилось, что политики начали объединяться против него.

Дональд Трамп был очень зол на саммите G7. Лидеры большой семерки собрались обговорить общий договор по итогам встречи. Тогда, по словам Бреммера, Меркель и министр Канады Джастин Трюдо планировали объединиться, и надавить на президента США, чтобы тот подписал договор. Дональду Трампу это не очень понравилось, он разозлился, встал и кинул в Меркель конфетами Starbursts со словами: «Вот, держи. И не говори потом, что я тебе ничего не даю взамен».

Напомним, что встреча G7 прошла в Канаде 8 июня. После конференции президент США отказался ставить подпись на коммюнике из-за ложных заявлений премьер-министра Канады Джастин Трюдо.

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