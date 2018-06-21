Эксперт: Форпост России в Калининграде не оставит шансов авианосцам США

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По итогам Второй мировой войны СССР получил великолепный плацдарм в Калининградской области, позволяющий современной РФ располагаться в непосредственной близости от НАТО.

Если в Балтийском регионе начнутся боевые действия, форпост в Калининграде не оставит шансов авианосцам США, уверяет отечественный военный эксперт. Великолепный российский плацдарм буквально напичкан суперсовременными системами ПВО, бороться с которыми у Североатлантического альянса нет шансов. Чего только стоит один комплекс «Искандер», способный достать любую цель по всей Европе.

Американская пресса связывает активные учения НАТО вблизи Калининградской области с желанием заблокировать или вовсе уничтожить форпост РФ в случае полномасштабной войны. Однако наращивание силы не спасет Запад от катастрофического исхода. У США самые большие в мире военные корабли. В случае с Балтийским регионом – это существенная проблема, ведь огромные авианосцы станут легкой мишенью для ракет П-800 «Оникс» и береговых комплексов «Бастион».

Добавим сюда прикрытие в виде подводных лодок Балтийского флота, и получим несокрушимый плацдарм России в Калининграде.