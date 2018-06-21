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Лавров заявил, что Россия готова сотрудничать с США

Сегодня, 13:27

Сергей Лавров, вспомнив слова президента, назвал сотрудничество с США выгодным и полезным миру.

Лавров подчеркнул, что на утечки МИД не реагирует, но заявил, что Россия готова сотрудничать с США. Более тесное сотрудничество, по словам Лаврова, станет нормализирующим и эффективным фактором во взаимодействии двух мировых стран-лидеров на международной арене.

По словам главы МИД РФ, Россия предпринимала неоднократные попытки решить проблемы во взаимоотношении нашей страны с США. Лавров подметил, что крайним случаем такого взаимодействия стало письменное общение с Майклом Помпео. Также он отметил готовность России действовать слаженно в паре с США.

В мировых СМИ все чаще появляется информация о том, что главы двух государств должны встретиться.

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