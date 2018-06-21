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Село на юге ДНР уничтожается тяжелой артиллерией ВСУ

Сегодня, 12:39

Противостояние между силами ДНР и ВСУ набирает обороты. Несмотря на постоянные договоренности о перемирии, украинские военные обстреливают территорию республики.

Сегодня, 21 июня украинские вооруженные силы начали прицельный обстрел села Коминтерново, которое находится на юге Донецкой народной республики. Данную информацию на брифинге подтвердил Руслан Якубов, который является руководителем представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Сообщается, что обстрелы начались в 10:30 и проводились в направлении Талаковки и Коминтерново. Специалисты подсчитали, что на данное время выпущено 27 снарядов, которые имеют калибр 122 миллиметра (данные снаряды запрещены согласно договоренности о перемирии). Обстрел в данном направлении продолжается, поэтому точное количество выпущенных снарядов будет известно после его окончания. Жители данной местности в панике и уверенны, что ВСУ решили просто уничтожить при помощи тяжелой артиллерии села на юге ДНР.

Напомним, что с момента заключения перемирия, украинские военные уже пятый раз его нарушают. Нарушение режима прекращения огня уже привело к человеческим жертвам.

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