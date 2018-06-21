Военные РФ доставили гуманитарную помощь в пригород Дамаска

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Идет восстановление социальных объектов Бейт-Сахем. Об этом проинформировали представители Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Военные РФ уже доставили гуманитарную помощь в Бейт-Сахем (пригород Дамаска). Идет восстановление социальных объектов, в рамках мероприятий привезли 26 кубических метров досок, 120 листов ДПС и 5 километров силового кабеля. Все эти предметы были отправлены из Российской Федерации, формирование автомобильной колоны с гуманитарным грузом провели в порту Тартуса.

Согласно заявкам администрации населенных пунктов, отечественной армии предстоит дальнейшая переправа гумпомощи, включая продовольственные продукты, технику и стройматериалы. Отмечается, что Бейт-Сахем уже освобожден от террористов.