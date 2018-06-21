Жириновский: Россияне сами отгораживаются от мира

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В своем telegram-канале депутат государственной Думы высказал мнение по поводу настроения общества России. Такие выводы политик сделал во время проведения ЧМ-2018.

Как сообщил Жириновский в мессенджере, многие россияне довольны проведением Чемпионата и ощутили гордость за свою страну. Но, по словам политика, россияне сами отгораживаются от мира. Он считает, что у наших соотечественников хроническое подавленное состояние духа. Жириновский связывает такой настрой с отсутствием какой-либо солидарности у граждан.

Политик подметил, что другие национальности, в частности европейские, более дружные. А у россиян качества общности не наблюдается. Нет и общего мировоззрения, идеологии. По словам Жириновского, у жителей России нет представления о будущем страны. Также политик задел тему религии. Он подметил, что верования у россиян тоже разнообразные.

Владимир Жириновский с грустью подытожил, что средства массовой информации намеренно ругают Запад и либералов, но это неправильно, поскольку все страны пришли к успеху именно через эти 2 фактора. Он считает, что так жить – очень вредно для общества в моральном плане.