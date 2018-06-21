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Гудков рассекретил «очередного тролля Пригожина»

Сегодня, 12:14

Накануне российский политик встретился с депутатами Бундестага, а на выходе его поджидал некий мужчина с камерой. Подозрительное преследование блогер традиционно связал с «поваром» Путина.

«Это некто Олег Сыров, «ВКонтакте» известный как «Олег Костромской». Как в комментариях пишет Павел Самбуров: «Отлично его помню по нападениям на ЛГБТ-пикеты в 12-13 гг. Как-то мы с ним в соседних клетках в ОВД сидели, так что имя и фамилия точно настоящие»», - рассекретил «очередного тролля Пригожина» Дмитрий Гудков.

Неслучайную встречу с «Костромским» у Бундестага российский политик связал с давней враждой с Евгением Пригожиным, он же «повар Путина». Ставка делается на все самое пещерное, что осталось в обществе, заявил Гудков. В завершении блогер передал Пригожину привет, поинтересовавшись, не надоело ли ему бегать за оппозицией.

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