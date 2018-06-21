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Китай предупредил США – «метод дубинки» не сработает

Сегодня, 11:34

Гао Фэн, представитель Минкоммерции КНР, на брифинге сказал, что методы, используемые США при переговорах, малоэффективны.

Причиной данному заявлению с китайской стороны стало ранее опубликованное сообщение президента США. Трамп заявил, что готов ввести в отношении товаров, общей стоимости 200 млрд долларов, дополнительные пошлины размером в 10%, в ответ на поднятие китайцами пошлин в отношении американских товаров. Гао Фэн, предупредил президента США, что стандартный для американцев «метод дубинки» на Китай не сработает. Фэн подметил, что такого рода заявления со стороны Америки можно расценивать, как шантаж. Китай пообещал дать отпор американской стороне.

На брифинге представитель Китая подчеркнул, что сожалеет о том, что США нерациональны в своих действиях и снова пытаются развязать торговую войну. По решению Трампа, теперь импортные китайские товары будут облагаться пошлиной в размере 25%.

Также президент США, в случае ответа Пекина на эти пошлины, поднимет процент пошлины вновь. Взыскание пошлин с продукции китайского производства начнется с 6 июля.

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