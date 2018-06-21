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Премьер-министр Новой Зеландии родила здорового ребенка

Сегодня, 11:16

Джасинда Ардерн показала в Instagram счастливое семейное фото из больницы города Окленд. На снимке красуется новорожденный сын чиновницы.

«Ощущаю себя счастливой», - прокомментировала премьер-министр Новой Зеландии милое фото.

Ардерн родила здорового ребенка весом 3,31 кг, поблагодарив врачей больницы в Окленде за профессионализм, а подписчиков – за наилучшие пожелания. К слову, на протяжении всей беременности новозеландская чиновница продолжала выходить на работу, за что удостоилась дополнительных комплиментов от соотечественников.

Отец ребенка – телеведущий Кларк Гейфорд. Теперь у счастливого семейства есть шестинедельный декретный отпуск для ухода за сыном.

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