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Лондон обеспокоен возможной встречей Путина и Трампа

Сегодня, 10:30

Мировая общественность еще не обсудила все перспективы и последствия исторической встречи Трампа и Ким Чен Ына, как появилась информация о возможных переговорах главы США с российским президентом. Многие страны обеспокоены такой перспективой, и предполагают, что это может негативно отразиться на приверженности Дональда Трампа ценностям НАТО.

В Брюсселе 11-12 июля текущего года пройдет саммит по вопросам НАТО. Присутствовать на котором будут главы США и России. Известно, что у лидеров двух мировых сверх государств  запланирована встреча, которая очень озаботила мировое сообщество.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мей  заявила, что после такой встречи предполагается, что Дональд Трамп может отойти от существующих ценностей НАТО и пойти на сближение с Россией. Как известно, 13 июля 2018 года пройдет официальный визит президента США в Великобританию, но встреча с Путиным может оказать на нее негативное влияние.

В Белом доме пока не прокомментировали такие предположения британских дипломатов, а также не дали 100% гарантии, что переговоры между Трампом и Путиным состоятся. Британская разведка уверенна, что такая встреча состоится обязательно, но точная ее дата пока не известна. Также предполагается, что переговоры могут пройти в Вене, ведь именно там расположена штаб-квартира ОБСЕ.

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