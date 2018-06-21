Власть Москвы улучшит жизнь пенсионеров

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Власти Москвы планируют ввести специальный транспорт для пенсионеров с бесплатным проездом. Собянин уже рассказал о новом проекте.

На данный момент специалисты проводят исследования, по результатам которого решат о необходимости введения льготного проезда для пенсионеров. Собянин сообщил о проекте, который улучшит жизнь московских пенсионеров. Планируется ввести электропоезда, в которых оплата за проезд будет либо льготная, либо пенсионеры смогут ездить бесплатно. «Для принятия таких решений, нужно обсудить это с транспортными компаниями, и в скором времени ввести новый проект», - рассказал мэр Москвы.