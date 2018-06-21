VistaNews.ru


Власть Москвы улучшит жизнь пенсионеров

Сегодня, 10:19

Власти Москвы планируют ввести специальный транспорт для пенсионеров с бесплатным проездом. Собянин уже рассказал о новом проекте.

 На данный момент специалисты проводят исследования, по результатам которого решат о необходимости введения льготного проезда для пенсионеров. Собянин сообщил о проекте, который улучшит жизнь московских пенсионеров. Планируется ввести электропоезда, в которых оплата за проезд будет либо льготная, либо пенсионеры смогут ездить бесплатно. «Для принятия таких решений, нужно обсудить это с транспортными компаниями, и в скором времени ввести новый проект», - рассказал мэр Москвы.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Собянин пообещал скоро открыть станцию метро «Селигерская»

В Казани могут «узаконить» праздник пенсионеров «День жизнелюба»

Собянин рассказал о проекте Большой кольцевой линии в Москве

Главное за неделю

ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление....

Рыжий гоблин-людоед пытался сбить с ног и съесть человека в лесу

Странное призрачное существо удалось сфотографировать очевидцам. Рыжее создание...

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть...

В Калифорнии рыбаки нашли на берегу океана мёртвое чудовище мужского пола

Животное было покрыто порезами, но экспертам определить причину смерти так и не...

Армия НЛО: В Лондоне сняли на видео множество инопланетных кораблей

На территории Лондона очевидцы сняли на видео шокирующие кадры, которые...

Рекомендуем