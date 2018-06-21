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США признает преимущества российского Су-57 над F-35

Сегодня, 10:07

Оказывается, Америка слабо готова вести воздушные бои. Два истребителя пятого поколения сравнили журналисты Military Watch.

По мнению авторов статьи, российский Су-57 и американский F-35 представляют собой истребители пятого поколения, однако они по возможностям имеют серьезные расхождения. В результате доводы привели к тому, что США признает преимущества российского аппарата над транспортом их производства.

F-35 позиционируют в качестве дополнения элитарного F-22 Raptor высшего класса, который на сегодняшний день уже не выпускают. Су-57 превосходит своего американского конкурента в высоте, скорости, оружии, системах слежки, маневренности и дальности поражения цели. Потому решение Турции приобрести российский Су-57 является опасным моментом.

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