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Ким Чен Ын уничтожит ракетный полигон Сохэ

Сегодня, 08:17

Трамп опасается, что ракеты, которые испытываются в Сохэ, могут долететь до США. Лидер КНДР Ким Чен Ын рассказал Трампу, что обязательно уничтожит испытательный полигон.

 Главы двух государств обговорили эту проблему на саммите. При этом, Ким Чен Ын не уточнил, когда именно он собирается выполнить обещание. Сохэ находится на Пхенан-Пкто на западе Кореи. Корея на полигоне проводит испытания для ракет и ядерного оружия, которое может грозить всему миру. Ранее США выразили опасения, что оружие Ким Чен Ына может достать до США.

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