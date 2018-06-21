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Собянин снова баллотируется в мэры Москвы

Сегодня, 07:58

Нынешний мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что чувствует большую ответственность, и еще не хочет покидать занятый пост. По словам политика, он баллотируется в мэры Москвы снова из-за того, что чувствует большую ответственность перед своими людьми.

У Собянина еще есть много не начатых, а также уже существующих проектов, которые он планирует закончить. Мэр всегда все доводил до конца, поэтому в этот раз сделает также, если жители Москвы выберут его снова. Выборы в столице пройдут 9 сентября.

Всего пока что зарегистрировались 18 кандидатов, из них шестеро из политических партий, а остальные выдвигаются самостоятельно. Регистрация всех желающих пройдет до второго июля, после она будет закрыта вплоть до выборов.

Ранее сообщалось о том, что солист группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий также решил попробовать себя в политике, и выдвинул свою кандидатуру.

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