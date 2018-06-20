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Путин перевел посла РФ из Аргентины в Мексику

Сегодня, 19:30

Владимир Путин своими указами назначил новых послов РФ в четырех государствах. Михаил Камынин назначен послом в Португалии; на Кубу назначен Игорь Романченко, в Мексику – Виктор Коронелли, а в Аргентину – Дмитрий Феоктистов.

Напомним, имя Виктора Коронелли, бывшего тогда чрезвычайным и полномочным послом в Аргентине, часто упоминалось в прессе в связи с так называемым «кокаиновым делом». В декабре 2016 года спецслужбы Аргентины начали расследование после того, как в школе на территории российского посольства была обнаружена огромная партия кокаина. Это были 12 чемоданов, общий вес наркотика по сообщениям прессы составлял 389 килограммов. Об этих чемоданах, оформленных, как дипломатический багаж, в полицию Аргентины сообщил именно Виктор Коронелли.

Аргентинская полиция изъяла кокаин, вместо него в чемоданы поместив муку, после чего началась операция по отслеживанию движения этого груза, так называемая «контролируемая поставка».

«Кокаин» был отправлен диппочтой в Россию, где были задержаны трое подозреваемых, которые встречали багаж. Одним из них оказался завхоз школы при российском посольстве в Буэнос-Айресе. Еще два человека были задержаны в Аргентине, и один – в Германии.

Из распечаток прослушки телефонных разговоров полицией Аргентины понятно, что вскрытый случай контрабанды наркотиков не был первым. Аргентинская пресса писала, что деятельность выявленной преступной группы распространялась кроме Аргентины также еще на некоторые латиноамериканские страны.

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