Секретарь СНБО Украины: Крымский мост представляет военную угрозу

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Переправа служит для России средством оперативной переброски войск.

Военную угрозу для Украины представляет Крымский мост, считает украинский политик Александр Турчинов, ныне занимающий пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны. Он уверен, что переправа через Керченский пролив являет собой серьёзную опасность, поскольку с помощью неё руководство России может в любой момент оперативно перебросить в регион значительную группировку войск, которая в дальнейшем может служить движущей силой для атаки на юг Украины. Также Турчинов не смог обойти вниманием тот факт, что в Крыму базируются комплексы С-400. Последние способны сбивать воздушные цели, которые находятся вплоть до территории центральной части страны.

Как известно, ранее Турчинов назвал ошибкой отказ Украины от ядерного статуса. По словам политика соглашение, именуемое Будапештским меморандумом, предусматривающее разоружение в обмен на гарантии территориальной целостности страны, не стоит даже бумаги, на которой оно было напечатано.

Ранее мы писали, что Крымский мост с момента открытия пропустил пол миллиона автомобилей. Несмотря на заявления скептиков, инженерное сооружение продолжает успешно выполнять свою основную функцию.