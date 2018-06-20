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«Это глупая идея»: астронавт НАСА высмеял идею Трампа о создании космического командования

Сегодня, 18:46

Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем намерении создать космические войска. Свою резкую позицию на этот счет высказал астронавт Марк Келли.

Астронавт НАСА Марк Келли высмеял идею Трампа о создании космического командования, написав в своем Twitter: «Это глупая идея». Он также добавил, что военно-воздушные силы уже выполняют задачи, связанные с кибероперациями и управлением спутниками «Что дальше, мы переместим подводные лодки на 7-ю ветку и назовем ее "подводные силы"?», - с некоторым негодованием отмечает астронавт.

Президент США Дональд Трамп объявил о создании космических войск еще в марте, отмечая важность преобладания Америки в космическом пространстве. Данная идея неоднократно отклонялась Пентагоном и министром обороны, однако, Трамп продолжает настаивать на своем. Он также открыто заявляет о том, что не исключены возможные боевые действия в космосе.

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