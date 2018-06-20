Эксперт оценила политику разделения семей Трампом как жестокое обращение с детьми

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Папа Римский и епископы США осудили президента США за «бесцельную политику».

Дональд Трамп решил проводить более жесткую политику в отношении мигрантов. Для примера активных действий из семей приезжих изымают детей и отправляют их на воспитание и для ухода в учреждения Министерства здравоохранения и социальных служб США. Эксперт оценила политику разделения семей Трампом.

Психолог идентифицировала деятельность президента США как жестокое обращение с детьми. По данным Associated Press, с начала мая более 2000 несовершеннолетних были разлучены со своими семьями. Дети помещаются под опеку с целью поддержания их как можно ближе к родителям и воссоединения семьи после рассмотрения дела в суде. Раскритиковали подобную деятельность епископы США во главе с Папой Римским. Такую политику называют бесцельным действием в отношении мигрантов. Не смотря на их происхождение и гражданство, они тоже люди и имеют свои права.