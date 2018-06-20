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«Крючкотворство или нарушение закона» - Центризбирком отказывает в предоставлении видеозаписей с участков

Сегодня, 19:10

Глава Центризбиркома Элла Памфилова неоднократно ранее заявляла, что для профилактики нарушений Закона о выборах, желающие могут потребовать предоставления видеозаписей с выборных участков. И подчеркнула о соблюдении необходимого алгоритма действий для подобных обращений.

В установленном законом порядке жалобщик вынужден обращаться в Следственный комитет РФ, изложить суть жалобы, а уж затем по запросу СК, Центризбирком предоставляет видеозаписи с «проблемного» участка. Воспользовавшись своим правом, гражданин Михаил Каленков решил выяснить вопрос с «лишними людьми» на одном из участков Москвы, во время прошедших в марте выборов президента страны. Ответ, полученный от члена Центризбиркома А.И. Лопатина вызвал ироническую реакцию Михаила. В ответе чиновника сказано, что «нарушения непосредственно Ваших прав не усматривается» и отказ в выдаче видеозаписей – законен. Кроме этого, Каленков ссылается на слова Памфиловой, что в законе не прописан учет явки на избирательном участке по видеонаблюдению.  Кто-то считал, что Центризбирком абсолютно прав в отказе предоставить видеозаписи, кто-то полагал, что это крючкотворство и банальная чиновничья отписка. Некоторые считают, что это прямое нарушение Закона о выборах.

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