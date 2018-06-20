Сегодня, 18:05

БДК вошел в 121-ю бригаду Кольской флотилии. Об этом стало известно из эфира телеканала Russia Today.

Большой десантный корабль «Иван Грен» вошел в состав Северного флота. Замглавнокомандующего по вопросам вооружения ВМФ РФ Бурсук передал флаг командиру «Ивана Грена» - Васильеву. Со слова Бурсука, в 2020 году ВМФ Российской Федерации получит проект нового десантного корабля. Строить данный корабль будут на заводе «Янтарь». Новый корабль собираются построить размером, идентичным «Ивану Грену».

Отличительным свойством нового корабля станет оснащение новыми образцами техники и вооружения. Планируется улучшение мореходных качеств, по словам заместителя.

Также, начиная с 2020 года, в России планируют спроектировать вертолетоносцы, которые являются универсальными десантными кораблями. Строить их собираются на заводе «Северная верфь». Таких кораблей планируют построить в двух экземплярах.

На данный момент РФ не имеет УДК. Их планировали заказать во Франции, но Россия не смогла их получить.