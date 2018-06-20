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Верховная Рада Украины поддержала предложение переименовать Кировоград и Днепропетровск

Сегодня, 17:47

Комитет Верховной Рады Украины, как сообщил Владимир Вятрович, склонился к предложению переименовать Кировоград в Кропивницкий, а Днепропетровск в Сичеславск.

Глава Института национальной памяти добавил в посте одной из социальных сетей подпись «Декоммунизацию не остановить!». Но помехой этому является Конституция Украины, которую тоже необходимо «поправлять». В связи с законом о декоммунизации все названия, которые имели «советский» подтекст, должны быть переименованы в срок 9 месяцев с момента его выхода.

Многие жители Украины высказали свое недовольство в связи с переименованием, но к их мнению прислушиваться не стали. Ранее в Украине снесли все памятники Ленина.

Политические обозреватели подметили, что улицы, которые носили фамилию вождя, теперь имеют названия, связанные с «Революцией достоинства Украины» в 2014 году.

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