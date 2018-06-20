Оружие российской армии перейдет на отечественное ПО

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Подобные меры необходимы, чтобы обезопасить вооружённые силы от киберпреступников.

Минобороны России внедрит в обязательном порядке в подразделениях российской армии отечественное ПО. Оружие вооружённых сил перейдёт на софт местной разработки уже в скором времени. Соответствующую информацию во время ведомственного заседания сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. В частности, он подчеркнул, что нововведения позволят вывести российскую армию на качественно новый уровень информационной безопасности. В чём это будет заключаться, глава ведомства не уточнил. Вероятно, министр имел ввиду, что российское программное обеспечения будет отличаться большей надёжностью, нежели зарубежные аналоги. Шойгу лишь добавил, что отечественный софт станет основой для развития уровня обороны в России. Предполагается, что разработки специалистов из России помогут защитить вооружённые силы от хакерских атак.

Ранее мы писали, что хакеры нашли способ взломать систему управления кораблями в море. Специалисты в области кибербезопаснсоти считают, что преступникам уже давно доступен алгоритм, позволяющий получить доступ к этому сегменту мировой транспортной инфраструктуры.