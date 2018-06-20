Захарова: США пытаются тайно вывести оружие в космос

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Космические войны, похоже, скоро смогут стать реальностью. Ведущие державы ведут разработки в этом направлении.

США также пытаются тайно вывести оружие в космос. Сообщение об этом сделала Мария Захарова, являющаяся представителем МИД РФ.

Этот комментарий последовал после того, как Трамп дал поручение о том, чтобы в США были сформированы военно-космические силы.

Безвоздушное пространство может использоваться и для войны в нём, и для оказания влияния на то, как проходят наземные военные операции.

Захарова сообщила, Вашингтон осуществляет вывод оружия в космос планомерно. Последнее заявление президента США – это ещё одно подтверждение этому.

Как проинформировала Захарова, Москва тщательно наблюдает за устремлениями США и анализирует возможные последствия. Адекватные превентивные меры, естественно, также будут выработаны. "Новая гонка вооружений. Новая «холодная война»", - отмечают политологи.

Захарова сказала, для любого является понятным, то, что США собираются нарастить свой военный потенциал в космосе. Это окажет на международную безопасность только дестабилизирующее воздействие.

Россия и Китай пока не собираются выдвигать в космос своё вооружение. Однако, уже обладают ракетами, способными сбивать космические спутники.