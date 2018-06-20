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Украина запретила въезд двум актерам из России из-за посещения Крыма

Сегодня, 16:48

Борис Каморзин и Сергей Михайлов молча проигнорировали нападки таможни.

Украина запретила въезд двум актерам из России. Мужчинам, гражданам России, не разрешили пересечь границу из-за посещения Крыма в 2015 году. Поскольку Украина до сих пор не верит в намерения мирового сообщества оставить ситуацию такой же, то скорее всего, последующие решения подобного рода не будут восприниматься как адеватные.

Крым пренадлежит Российской Федерации, «соратники» Украины не готовы отстаивать позицию его возвращения. Поэтому пустые заявления с таможни Украины выглядят смешно. Борис Каморзин и Сергей Михайлов молча проигнорировали нападки пограничников и отправились домой, радуясь, что смогут посмотреть дальше поединки на ЧМ-2018.

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