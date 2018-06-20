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В Харькове националисты распылили газ и засунули зама Кернеса в мусорник

Сегодня, 16:29

Харьковский горсовет пережил нападение активистов, которые пытались сорвать заседание депутатов горсовета. Больше всего пострадал заместитель мэра.

Потасовку в Харькове устроили 50 мужчин спортивного телосложения, которые, по предположению Юрия Сидоренко, являются сторонники оппонента Геннадия Адольфовича Кернеса – Дмитрия Маринина, который в прошлом был депутатом горсовета. Националисты распылили слезоточивый газ и подожгли дымовые шашки. Когда нарушителей закона попытались остановить, первым под руку попал зам Кернеса - Андрей Руденко, которого засунули в мусорный бак.

Деятельность незаконной группировки связывают с «Национальным корпусом». Но даже такие провокации не помешали депутатам провести сессию.

Как сообщают местные издания, «Национальный корпус» пытался совершить разгром и на втором этаже. Оказалось, что националисты протестуют против постройки здания возле «Металлиста». Таким способом они высказали свое «недовольство».

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