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Соратников Навального сажают из-за резиновых уток на 7 суток

Сегодня, 16:20

Захара Сарапулова из штаба Навального в Иркутске задержали на 7 суток.

В социальной сети появилась информация от соратников оппозиционера. О том, что Захара Сарапулова задержали стало известно ранее. Сейчас ему выдвинули обвинение и постановили заключить нарушителя на 7 суток из-за уток.

Источник: https://vistanews.ru/society/247873 ©

«Волонтер штаба Навального получил семь суток за то, что нес в руках резиновую утку. Полицейские расценили это как политический жест», - говорится в сообщении.

Официально этот арест подкреплен решением Кировского районного суда. Якобы пострадавший нарушал правила поведения на публичном мероприятии. Его главным атрибутом стала резиновая утка в руках. Суд согласился с мнением полицейских, которые посчитали, что акция имела политический характер, так как они усмотрели в плакатах и других вещах демонстрантов «двойственный характер». В штабе Навального готовятся ответить власти за такой наглый» вопиющий случай.

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