БДК «Иван Грен» поступил на службу ВМФ России

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На корабле подняли Андреевский флаг.

Большой десантный корабль (БДК) «Иван Грен» введён в строй Военно-морского флота (ВМФ) России. Информацию об этом сегодня сообщили прессе в департаменте информации и массовых коммуникаций российского Минобороны. Там добавили, что приказ о зачислении на службу судна подписал командующий ВМФ Владимир Королев.

Торжественная церемония принятия БДК в состав флота состоялась в Калининграде. Его спроектировали и построили на местном заводе «Янтарь». На верфях данного предприятия в советское время производили подобного рода корабли. Всего БДК здесь собрали 14 единиц. Все они проходил службу сначала в ВМФ СССР, а затем в подразделениях российского флота. Позже была спроектирована более современная модель, которая опять-таки была конструирована на «Янтаре». Руководство предприятия не намерено сбавлять оборотов и уже ждёт очередных заказов от Минобороны России. Там, к слову, отмечают высокое качество работы «Янтаря» и планируют продолжать сотрудничество с заводом.

Ранее мы писали, что Минобороны РФ создаёт «морскую полицию». Данное подразделение будет заниматься охраной порядка на судах ВМФ, которые уходят в дальнее плаванье. Ранее эту функцию выполняли морские пехотинцы.