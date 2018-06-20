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«Без шансов»: Крымский мост защищен от вероятных противников

Сегодня, 15:40

Если потенциальный враг попробует захватить или уничтожить «стройку века», Минобороны России не оставит ему ни единого шанса на успех, заверил соотечественников Сергей Шойгу.

РФ создала в АРК «уникальную межвидовую группировку», благодаря которой Крымский пост полностью защищен от вероятных противников. «Без шансов» для потенциального врага, коротко и ясно высказался о потенциальных посягательствах на «стройку века» глава Минобороны.

В частности, штурмовики Су-25СМ отвечают за безопасность в Крыму и Краснодарском крае. В ходе последних учений боевые самолеты успешно поразили условные цели, подтвердив свою эффективность.

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