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22 июня ЕС вводит торговые пошлина на товары из США

Сегодня, 14:55

В ответ на введение США с 1 июня страны Европы, Мексики и Канады Еврокомиссия утвердила пошлины на сталь и алюминий из Соединенных Штатов.

Новые пошлины, несмотря на угрозы Трампа прекратить торговлю, вступят в силу 22 июня. Суммарная стоимость товаров, по предварительным подсчетам, составит 2,8 млрд евро.

Еврокомиссии разъясняет, что все эти товары будут "облагаться дополнительными налоговыми сборами на границах Евросоюза". В список включена сельскохозяйственная продукция, продукция из стали и алюминия.

Введение этих мер полностью соответствует нормам ВТО и правам ЕС.

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