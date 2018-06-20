VistaNews.ru


Песков сообщил об отношении Путина к успехам российских футболистов

Сегодня, 14:52

Российские болельщики ликуют после очередной победы нашей сборной, в центре Санкт-Петербурга даже устроили народные гуляния. Владимир Путин, хоть и не присутствовал на матче из-за занятости, но о его реакции рассказал пресс-секретарь.

На пресс-конференции в среду 20 июня Дмитрий Песков сообщил, что президент страны узнал результаты матча Россия – Египет сегодня утром после того, как его самолет приземлился в Москве. Как известно, вчера Владимир Владимирович находился с рабочим визитом в Беларуси, где провел встречу с ее лидером – Александром Лукашенко.  

Песков рассказал, что реакция Путина на счет 3:1 была весьма позитивной, как впрочем и всего российского народа. Известно также, что глава государства после второй победы наших футболистов не звонил с поздравлениями главному тренеру команды Станиславу Черчесову.

Напомним, что ранее Песков распространил информацию о том, что президент России не станет менять свой график ради посещения игр Чемпионата мира по футболу. Путин уверен, что важнее работать на благо страны, но если у него появится свободное время, то он с радостью посмотрит игру российских футболистов.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Песков: Путин не собирается оставлять политику

ЧМ без Путина: Песков рассказал о графике президента во время игр сборной РФ

Песков: Путин проведет деловую встречу с главой ВТБ

Главное за неделю

ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление....

Рыжий гоблин-людоед пытался сбить с ног и съесть человека в лесу

Странное призрачное существо удалось сфотографировать очевидцам. Рыжее создание...

В Калифорнии рыбаки нашли на берегу океана мёртвое чудовище мужского пола

Животное было покрыто порезами, но экспертам определить причину смерти так и не...

Армия НЛО: В Лондоне сняли на видео множество инопланетных кораблей

На территории Лондона очевидцы сняли на видео шокирующие кадры, которые...

«Пожиратель душ»: Странный клещ-людоед пытался съесть семью

Автор ролика заявил, что от существа едва не пострадала вся семья. Некоторые...

Рекомендуем