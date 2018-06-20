Песков сообщил об отношении Путина к успехам российских футболистов

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Российские болельщики ликуют после очередной победы нашей сборной, в центре Санкт-Петербурга даже устроили народные гуляния. Владимир Путин, хоть и не присутствовал на матче из-за занятости, но о его реакции рассказал пресс-секретарь.

На пресс-конференции в среду 20 июня Дмитрий Песков сообщил, что президент страны узнал результаты матча Россия – Египет сегодня утром после того, как его самолет приземлился в Москве. Как известно, вчера Владимир Владимирович находился с рабочим визитом в Беларуси, где провел встречу с ее лидером – Александром Лукашенко.

Песков рассказал, что реакция Путина на счет 3:1 была весьма позитивной, как впрочем и всего российского народа. Известно также, что глава государства после второй победы наших футболистов не звонил с поздравлениями главному тренеру команды Станиславу Черчесову.

Напомним, что ранее Песков распространил информацию о том, что президент России не станет менять свой график ради посещения игр Чемпионата мира по футболу. Путин уверен, что важнее работать на благо страны, но если у него появится свободное время, то он с радостью посмотрит игру российских футболистов.