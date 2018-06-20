Полковник ВСУ потерял секретные документы по переносу складов в ОТГ на флешке

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Украинские власти не в курсе ситуации и готовят провокацию против ДНР.

Разведка ВС ДНР доложила о подготовке диверсий со стороны ВСУ. Причиной стали данные о том, что полковник Емельянов Я.А. потерял секретные документы по переносу складов в ОТГ. Текстовый формат находился на флешке. Данных о происшествии не сообщили командованию в Киев, пытаясь самостоятельно решить проблему.

«Для контроля мероприятий по переносу складов в ОТГ «Север» и «Восток» работает инспекционная группа штаба «ООС» в составе четырех офицеров», - предположили в ведомстве.

В штабе ДНР видят возможным поиск этих утраченных материалов и использование против ВСУ Украины. К слову, киевские силовики устроили «сафари» на людей на подконтрольных ВСУ территориях. По данным донецких ополченцев, четыре гостя из-за границы заплатили военным ВСУ деньги за возможность попасть на позиции и «поохотиться на мирных жителей».