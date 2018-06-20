VistaNews.ru


Полковник ВСУ потерял секретные документы по переносу складов в ОТГ на флешке

Сегодня, 13:58

Украинские власти не в курсе ситуации и готовят провокацию против ДНР.

Разведка ВС ДНР доложила о подготовке диверсий со стороны ВСУ. Причиной стали данные о том, что полковник Емельянов Я.А. потерял секретные документы по переносу складов в ОТГ. Текстовый формат находился на флешке. Данных о происшествии не сообщили командованию в Киев, пытаясь самостоятельно решить проблему.

«Для контроля мероприятий по переносу складов в ОТГ «Север» и «Восток» работает инспекционная группа штаба «ООС» в составе четырех офицеров», - предположили в ведомстве.

В штабе ДНР видят возможным поиск этих утраченных материалов и использование против ВСУ Украины. К слову, киевские силовики устроили «сафари» на людей на подконтрольных ВСУ территориях. По данным донецких ополченцев, четыре гостя из-за границы заплатили военным ВСУ деньги за возможность попасть на позиции и «поохотиться на мирных жителей».

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Украина опубликует секретные документы о Чернобыльской АЭС

Секретные документы Гитлера об уничтожении Варшавы продают на eBay

Страны мира после «кровавого понедельника» отзывают послов из Израиля и США

Главное за неделю

ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление....

Рыжий гоблин-людоед пытался сбить с ног и съесть человека в лесу

Странное призрачное существо удалось сфотографировать очевидцам. Рыжее создание...

В Калифорнии рыбаки нашли на берегу океана мёртвое чудовище мужского пола

Животное было покрыто порезами, но экспертам определить причину смерти так и не...

Армия НЛО: В Лондоне сняли на видео множество инопланетных кораблей

На территории Лондона очевидцы сняли на видео шокирующие кадры, которые...

«Пожиратель душ»: Странный клещ-людоед пытался съесть семью

Автор ролика заявил, что от существа едва не пострадала вся семья. Некоторые...

Рекомендуем