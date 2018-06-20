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«Призрак КГБ» пугает депутатов Литвы

Сегодня, 13:21

Парламент Литвы всерьез задумался о рассекречивании личностей, ранее служивших в КГБ. Их интересует, есть ли среди руководства страны такие люди.

Депутаты Литвы хотят предоставить общественности информацию о людях, которые ранее были агентами КГБ. «Призрак КГБ», как называет общество людей, ранее относившихся к этой спецслужбе, пугает депутатов тем, что на этом фоне может быть множество спекуляций. Многие депутаты Литвы поддержали это решение, но есть и обратная «сторона медали» - пострадают люди, которые предоставили много информации правительство и надеялись на конфиденциальность.

Миколас Маяускас отметил, что это вызовет недоверие к руководителям служб безопасности и к структуре в целом. Раса Юкнявичене считает что люди, признавшиеся к причастности к КГБ, будут подвержены шантажу со стороны ФСБ. Также она намекнула, что человек, предложивший этот проект, «помогает Кремлю». Но, по мнению Гражулиса, данный законопроект «выведет на чистую воду» парламентариев из КГБ, находящихся на данный момент у власти.

В обществе периодически появляется разговор о том, что Даля Грибаускайте, президент Литвы, возможно, была причастна к КГБ. Но эта тема не приобретает широко масштаба.

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