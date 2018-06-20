«Жить стало веселее»: Власти Канады голосуют за марихуану

Сегодня, 11:26

Политики не позволят преступникам наживаться на наркотиках.

Сенат Канады одобрил законопроект о легализации каннабиса. Власти страны объяснили, что голосуют за марихуану чтобы не дать преступникам зарабатывать на продаже лёгких наркотиков. Соответствующую позицию обозначил премьер-министр Джастин Трюдо. Он отметил, что канадские дети сегодня и при наличии законодательных запретов могут легко приобрести коноплю у диллеров, поэтому политики решили легализовать её оборот в небольших масштабах, для того, чтобы контролировать рынок.

Согласно положениям нового закона, марихуану будут продавать совершеннолетним гражданам в тех же магазинах, что и алкоголь или табачные изделия. За один раз можно приобрести не более 30 грамм лёгкого наркотика. Также канадцам разрешат выращивать дома до четырёх кустов конопли. За документ проголосовали 52 сенатора, против высказались 29 членов парламента. Местные соцсети уже ликуют от инициативы. Многие полагают, что жить в стране теперь стало "веселее".

Ранее ученые выяснили, что конопля способна вылечить рак. Американские исследователи пришли к такому выводу после серии экспериментов.