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США вышли из Совета ООН по правам человека

Сегодня, 10:47

Трамп и его команда продолжают демонстрировать свои не всегда адекватные действия. Они касаются, во многом, и участия в международных организациях.

 США вышли из Совета ООН по правам человека. Сообщение об этом сделала 19 июня Никки Хейли, являющаяся послом государства в этой организации.

Поводом для этого, с её слов, стали антиизраильские действия этого Совета. Посол проинформировала, что США давали ему возможность «подкорректировать» свою позицию. Однако, он продолжал «хронически предвзято» относиться к Израилю.

Также возмущение дипломата США вызвало то, что в составе Совета представители из Китая, Кубы, Венесуэлы и Конго. Она полагает этого не должно быть, поскольку в этих странах нарушаются права человека.

Хейли сообщила, США вышли из Совета ООН по правам человека, поскольку не желают оставаться частью организации, которая «лицемерна и корыстна».

США полагает, что Совет по правам человека – это плохой защитник прав человека. В то же время, продолжила Хейли, США будет продолжать их защищать в рамках ООН.

Премьер Израиля Нетаньяху уже высказал благодарность США за это решение, которое он назвал «мужественным».

С его слов, СПЧ ООН долгие годы относился к Израилю предвзято и враждебно. В то же время, Совет, сфокусировавшись на антиизраильской тематике, не уделял внимание странам, где права человека, действительно, нарушаются.

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