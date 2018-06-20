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Киев вызвал в суд сбежавшего в Ростов Януковича

Сегодня, 07:28

Беглый экс-президент Украины получил повестку от Оболонского районного суда, обязывающую явиться его 30, 31 июля и 1 августа на рассмотрения дела о госизмене.

Сбежавшего в Ростов Януковича Киев попросил взять с собой паспорт, а также указать 8 причин, мешающих ему появиться на рассмотрении уголовного производства. Не явиться в суд беглый экс-президент Украины может из-за смерти близкого родственника, катаклизма, эпидемии и прочих уважительных причин.

Оболонский районный суд вызвал Януковича не в первый раз. Все предыдущие повестки бывший лидер украинцев проигнорировал, предпочитая общаться с родиной посредством видеосвязи. Киев инкриминирует беглому подозреваемому госизмену, пособничество в нарушении территориальной целостности Украины и пособничество в разжигании военного конфликта в Донбассе.

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