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Лаврентьев: Россия не допустит возвращения боевиков из Сирии

Сегодня, 20:15

Российские военные продолжат участвовать в нормализации ситуации в провинции Идлиб, где также на стороне террористов воюют граждане РФ.

В последнее время ситуация в Сирии всё больше напоминает затихание бури. ИГИЛ* (Организация, деятельность которой запрещена в РФ) потеряла здесь ключевые позиции и фактически разгромлена. Вместе с тем требуется наведение порядка в отдельных регионах. Желающих установить лояльную власть на местах оказалось много. Одним из них оказалась Турция. Анкара выразила готовность стабилизировать ситуацию в сирийском Идлибе.

В то же время Россия не намерена самоустраняться от решения указанных задач. Соответствующую позицию уже озвучил сегодня спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Он, в частности, напомнил, что среди боевиков «Исламского государства»* в Сирии воюют в том числе и российские граждане. Таковых в Идлибе также немало. В этой связи российское руководство намерено активизировать усилия в данном регионе и не допустить, чтобы террористы вернулись в Россию, чтобы совершать там теракты. Лаврентьев подчеркнул, что, помимо ИГИЛ*, в данной части Сирии достаточно опасных группировок. Таковой он назвал и «Джебхат ан-Нусру»* (организация запрещена в РФ).

Ранее мы писали, что в Сирии ликвидировали крупнейший форпост ИГ*. У террористов вблизи сирийско-иракской границы был опорный пункт, который использовался в том числе для переброски боевиков. Данный объект успешно был уничтожен курдскими вооружёнными формированиями. Также были освобождены от власти террористов местные жители, которыми боевики прикрывались, как «живыми щитами».

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

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