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В России прошли испытания новой высокоточной бомбы

Сегодня, 20:02

Ведущие страны мира, не объявляя о начале очередной «холодной войны», продолжают наращивание мускулов. Особый упор делается на самые современные виды вооружений.

В России прошли испытания новой бомбы, названной высокоточной. Известно, что она относится к ракетному виду с модульным типом.

Она может использовать модель планирования или твердотопливную двигательную установку. Возможности у новой бомбы весьма впечатляют.

Без двигателя, в режиме планирования, она может пролететь до 65 километров. С ним – 120. Однако уже первые тесты показали, что эти параметры могут быть намного больше.

Бомбы предназначены для решения различных задач. В числе них и уничтожение целей, считающихся хорошо укреплёнными.

Носителями этого оружия могут быть и МиГ-35, и Су-34. В настоящее время произведено уже не менее восьми пусков бомбы, признанных удачными. Насколько она способна попадать «в шест», держится в секрете.

Проведение государственных испытания новой бомбы предполагается к завершению на сентябрь 2018 года. При положительном заключении комиссии, она поступит в массовое производство и станет поставляться в ВКС.

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