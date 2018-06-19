Багдад осудил «таинственный авиаудар» на границе Ирака и Сирии

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В зоне соприкосновения границ этих стран находятся их вооружённые силы. И те, и другие ведут борьбу с международными террористами. По подразделениям сил, поддерживающих иракских военных, был нанесён неожиданный авиаудар с воздуха.

Багдад уже осудил этот «таинственный авиаудар», произведённый на границе Ирака и Сирии. Те, кто его организовал, считает МИД этого государства, таким образом продемонстрировали открытую поддержку бандам международных террористов.

Багдад решительно осуждает подобные действия. Он ждёт от коалиции, возглавляемой США, того, чтобы та проявляла солидарность и координацию в борьбе с международным злом.

Иракские ополченцы сообщают, что «таинственный авиаудар» был нанесён авиацией коалиции. В результате этого якобы погибли 22 бойца.

Багдад пока воздерживается от того, чтобы признать эту информацию достоверной. В то же время «таинственный авиаудар» является фактом. Количество его жертв заявлено в 52 человека.

Пентагон опровергает то, что коалиция причастна к удару на границе Ирака и Сирии, которому подверглись проправительственные группировки.

Сообщается, что среди погибших 30 – иракцы, 16 – сирийцы. Также жертвами стали граждане Афганистана, Ливана и Ирана.