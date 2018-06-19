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Глава АМОМ лично пригласил Яшина и Гудкова на встречу

Сегодня, 19:11

20 июня АМОМ проведет собрание, на которую получили приглашение все кандидаты в мэры и муниципальные депутаты. Встреча состоится на территории Совета.

На завтрашнюю встречу АМОМ пригласила всех зарегистрированных в Мосгоризбиркоме кандидатов в мэры. По словам руководителя АМОМ Владимира Дудочкина, депутатов от «Единой России» – большинство в территориальных единицах. Он призывает их принять участие в собрании, обращая внимание, что приглашение получили все кандидаты на должность столичного мэра. Илья Яшин и Дмитрий Гудков получили приглашение лично от Дудочкина.

Кандидаты получат возможность представить свои программы и привести убедительные доводы в свою пользу для присутствующих. АМОМ берет на себя обеспечение оперативности и контроль соблюдения всех правовых формальностей, предусмотренных законодательством.

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