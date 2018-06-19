В Совфеде намерены дать «жесткий ответ» на вывод ядерного оружия в космос

Сегодня, 18:32

Сенаторы крайне критично отреагировали на попытки Вашингтона милитаризировать космос.

США ждёт «жёсткий ответ», если они создадут военно-космические силы, что анонсировал сегодня президент страны Дональд Трамп. Об этом заявили в Совфеде во время обсуждения данной проблематики. В частности, там намерены дать оценку действиям администрации США и не допустить вывод ядерного оружия в космос. Сенаторы надеются, что здравый смысл в Белом доме восторжествует и американский истеблишмент откажется в итоге от данной идеи. В Совфеде напомнили о действии договора от 1967 года, который предусматривает запрет на использование космоса для размещения ядерного оружия. Действия американских властей, как считают сенаторы, угрожает мировой безопасности в целом.

Ранее мы писали, что в Пентагоне назвали слабое место в армии США. Американский генерал заявил, что таковым является защита от баллистических ракет потенциальных противников. Он подчеркнул, что Россия и Китай создают оружие, которое способно обойти оборонные системы Штатов. Для этого нужно создать более совершенное оружие.