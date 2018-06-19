Эксперт прокомментировал столкновения в Киеве митингующих с полицией

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В украинской столице состоялись столкновения митингующих шахтёров и ветеранов с правоохранителями. Основными требованиями было погашение задолженностей по зарплатам и сохранение льгот.

В итоге, у митингующих в Киеве произошли столкновения с полицией. Их уже прокомментировал эксперт Александр Дудчак. Он сообщил, что у власти вообще нет способности к решению любых проблем вставших перед государством. Экономика им совсем безразлична. Вместо этого - лозунги и невнятная политика.

Заявленная концепция развития экономики, продолжил эксперт, ни к чему не приведёт. Всё ограничится обещаниями, которые никто и не думает выполнять. Затем можно лишь тыкать пальцами друг на друга.

Политологи уже отметили, искать «кто виноват» - типично русская традиция. И где же тут «украинство», задаются они вопросом. Лишнее подтверждение, похожее на «оговорку по Фрейду».

Однако у русских присутствует и второй вопрос, а что делать-то. Видимо, сообщают политологи, это и является главным отличием тех, кто «вырыли Чёрное море». Делать-то нынешняя власть, помимо развала не только экономики страны, но и всей её государственности, ничего не хочет. И никаких вопросов.

Эксперт считает, что случаи массового появления митингующих в Киеве будут наблюдаться всё чаще по мере приближения выборов. Это может очень серьёзно повлиять на мнение общественности и рейтинги украинских «политиков».