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Поклонская будет голосовать против повышения пенсионного возраста

Сегодня, 17:32

Депутат партии «Единая Россия» Наталья Поклонская обратила внимание на обсуждение пенсионной реформы в telegram-каналах. Парламентарий решила не поддерживать законопроект.

Депутат Госдумы Поклонская добавила пост в соцсети «ВКонтакте», в котором указала, что она будет голосовать против повышения пенсионного возраста. Наталья не поддерживает проект, который предполагает увеличение возраста у женщин при выходе на пенсию до 63 лет, а у мужчин до 65.

Депутат, стремившийся на пост президента, Алексей Навальный сообщил о том, что готовится акция протеста в связи с этим законопроектом. Предположительно, акции пройдут 1 июля в 20 городах России.

В Министерстве труда Российской Федерации обещают обеспечить людей «старого» пенсионного возраста работой и предоставить защиту от дискриминации со стороны работодателя.

Ранее президент России Путин запретил акции протеста во время ЧМ-2018.

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