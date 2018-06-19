Лимонов считает, что пенсионеры 1 июля «накостыляют» Навальному

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Пожилые люди не купятся на манипуляции оппозиционера, уверен писатель.

В связи с принятием пенсионной реформы, согласно которой пенсионный возраст в России поднимут для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет, политик Алексей Навальный объявил новый митинг. В этот раз он решил вывести на площади городов России пенсионеров. Обычно аудитория, поддерживающая оппозиционера, состояла из школьников и студентов. В этом причина, по которой люди пожилого возраста не пойдут за оппозиционером, считает эксперт и писатель Эдуард Лимонов. Он уверен, что пенсионеры не только не поддержат политика, но и «накостыляют» Навальному 1 июля. Именно на эту дату он анонсировал всероссийский митинг. Поступок политика Лимонов назвал "глупым".

Ранее мы писали, что в Иркутске активист Навального пойдёт под суд за жёлтую утку. Мужчина стал участником акции протеста и принёс на митинг «запрещённый предмет». Теперь он понесёт наказание за неповиновение.