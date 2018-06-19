Бывший резидент ЦРУ оценил отношения России и США

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Экс-сотрудник американской разведки уверен, что сейчас Москва и Вашингтон могут оказаться в ситуации куда более худшей, чем самые обострённые периоды холодной войны.

Отношения России и США оценил бывший резидент ЦРУ в Москве Дэниэль Хоффман. Он напомнил, что практически весь XX век страны находились в состоянии ядерной конфронтации. В то же время сейчас ситуация может оказаться куда более хуже, чем когда-либо ранее, уверен экс-сотрудник разведки.

Тому есть несколько причин, среди которых отсутствие взаимопонимания по ряду вопросов. Также Хофман прокомментировал скандал и подозрения в связях окружения Трампа с Кремлём через адвоката Весельницкую, с которой представители миллиардера якобы встречались в Trump Tower. Бывший резидент ЦРУ заявил, что это маловероятно, поскольку был огромный риск.

Ранее мы писали, что экс-глава ЦРУ резко высказался о Дональде Трампе. Бывший глава ведомства назвал президента США временным недоразумением.