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Запад в последнее время активно, по крайней мере в отношении России, пытается смешивать политику со спортом. Мундиаль в РФ не стал исключением.

Владимир Соловьёв, известный в качестве популярного журналиста, высказался о попытке Мэй бойкотировать ЧМ-2018. С его слов, ничего подобного Саранск ещё не видел.

Сообщение об этом он оставил в своём аккаунте в Twitter. Соловьёв сделал напоминание, специально для Мэй, что на предстоящую игру Японии с Колумбией прибыла не кто-нибудь, а сама Хисако Такамадо. Она является японской принцессой.

Подобного визита Саранск ещё не видел. Исходя из этого, Соловьёв отмечает, что бойкот ЧМ-2018, который пыталась инициировать Тереза Мэй, как-то «совсем не получается».

Игра уже началась. Принцесса является почётным гостем не только матча, но и чемпионата в целом. О результате встречи узнаем по её окончании.

Особо отмечается, те, кто входят в японскую императорскую семью, не посещали Россию больше 100 лет. Вообще не посещали. Начало положил Саранск. Политологи считают это позитивным фактором, случившимся благодаря политике, которую в последнее время проводит Путин. Ну и, естественно, уровнем спортивных мероприятий высочайшего класса, который в последнее время проводит Россия.

Мэй перед ЧМ-2018 заявила о намерении членов королевской семьи Великобритании не посещать Мундиаль из-за «дела Скрипалей», доказательств по которому до сих пор нет.