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Украинский политик: Крым никогда не захочет возвращаться обратно

Сегодня, 16:33

Первый президент Украины сказал, что из-за огромных трат Россия в скором времени вернет полуостров. На что ему ответил второй политик из Верховной Рады.

Украинский политик Владимир Олейник уверен, что Крым уже не признает прошлую власть. Теперь уже проложен Крымский мост, автономное энергосбережение. Депутат заявил, что полуостров уже не захочет возвращаться обратно. Хотя бы потому, что это был их выбор на референдуме. Также Олейник добавил, что Россия не пойдет против населения, которые решились стать их частью.

Сам Кравчук был уверен в возврате, ведь Украине уже был передан Крым в 54-м году прошлого столетия.

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