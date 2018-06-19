ЧМ без Путина: Песков рассказал о графике президента во время игр сборной РФ

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Проходящий в России Чемпионат мира по футболу не внес особых коррективов в график главы государства. Пресс-секретарь Путина сообщил, что приоритетом для президента является выполнение своих основных задач.

Во время проведения пресс-конференции пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о графике президента во время игр чемпионата и сборной РФ в частности. Он заявил, что, несмотря на проведение футбольного чемпионата в России, глава государства не стал менять свой рабочий график. ЧМ пройдет по большей части без Путина. По словам главы государства, у него нет времени посмотреть игру всех команд, исключение он сделает только для сборной России и то, если у него не возникнет срочных задач.

Болельщики же предполагают, что таким образом Владимир Владимирович просто не хочет создавать ажиотаж вокруг своей персоны на стадионе и его присутствие останется неизвестным для посетителей матча. Известно, что президент России посмотрел только один матч на стадионе, который состоялся между командами России и Саудовской Аравии. Своими впечатлениями от игры глава государства не поделился. Хотя можно быть уверенным, что разгромный счет (5:0), с которым победила своих соперников сборная нашей страны, удовлетворил Путина.