Ценности Европы и США по отношению к мигрантам отличаются

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Франция и Соединенные Штаты Америки имеют различные взгляды на вопросы миграционной политики государства. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Франции Бенжамин Гриво.

Политик раскритиковал американскую миграционную политику. Нынешние законы в США позволяют разделять семьи мигрантов на границе с Мексикой. В этом плане ценности Европы и Штатов по отношению к мигрантам отличаются.

Недавно Трамп поручил ужесточить меры по отношению к нелегальным мигрантам, желающим попасть в США. Президент Америки считает, что рост миграции в Европе повлечет рост преступности и изменение культурных ценностей.

Гриво подчеркнул, что европейцы имеют отличные от США идеалы и ценности. «Не хочу, чтобы в Европе происходило то, что происходит в США», - сказал политик. Европейские идеалы он считает идеалами мира и свободы.

На очередной встрече президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель планируют обсудить европейский кризис, связанный с мигрантами.